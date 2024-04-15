Brent подешевела до $90,14 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются утром в понедельник, инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

К 8:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,34%), до $90,14 за баррель. В минувшую пятницу Brent подорожала на $0,71 (0,8%), до $90,45 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,40 (0,47%), до $85,26 за баррель. За прошлую сессию контракт подорожал на $0,64 (0,8%), до $85,66 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Главным событием минувших выходных для нефтяного рынка стала масштабная атака Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них были перехвачены силами ПВО, однако власти Ирана назвали операцию успешной.

Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Тем временем израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сообщает ABC News со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Питера Лернера.

ХАМАС отклонил предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведки "Моссад". Предложение предусматривало прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тысяч палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

"Слабая реакция рынка, скорее всего, отражает очень сложное настроение участников на данном этапе, - отметила аналитик IG Markets Хиби Чен. - Участники рынка не оставили надежд на то, что события минувших выходных были всего лишь разовым инцидентом".