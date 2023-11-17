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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

НПФ показали доходность по портфелям пенсионных накоплений и резервов выше инфляции

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды за девять месяцев 2023 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 8,1% (10,9% годовых) и 7,5% (10,1% годовых), сообщили в Банке России.

Ранее Росстат сообщал, что за январь-сентябрь 2023 года цены в России выросли на 4,6%.

В аналогичном периоде 2022 года доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 3,4% и 2,7% соответственно.

По итогам девяти месяцев 2023 года доходность оказалась положительной у всех НПФ. ЦБ отмечает, что доходность выше инфляции продемонстрировали 19 из 27 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), и 19 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

НПФ в третьем квартале показали доходность (1,9% по пенсионным накоплениям и 1,8% по пенсионным резервам) ниже, чем во втором (3,3% и 3,1% соответственно). Это связано с усилившимся снижением рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств) и более умеренным ростом рынка акций, поясняет ЦБ.

Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам и положительной переоценкой акций.

Росстат Банк России НПФ
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