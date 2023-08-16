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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Российские НПФ показали доходность по пенсионным накоплениям и резервам выше инфляции

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого полугодия 2023 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 6,1% (12,5% годовых) и 5,6% (11,5% годовых), сообщил Банк России.

В первом полугодии 2022 года доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 1,7% и 1,2% соответственно.

По итогам шести месяцев 2023 года доходность оказалась положительной у всех НПФ, отмечает ЦБ.

Все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), и 34 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), продемонстрировали доходность выше величины инфляции.

НПФ во втором квартале 2023 года показали доходность (3,3% по пенсионным накоплениям и 3,1% по пенсионным резервам) выше, чем в первом (2,7% и 2,5% соответственно).

Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам.

Ранее Росстат сообщал, что за первое полугодие 2023 года цены в России выросли на 2,76%.

НПФ Росстат Банк России
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