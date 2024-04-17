Альфа-банк 23 апреля начнет замещение выпуска "вечных" евробондов в долларах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Альфа-банк 23 апреля начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска бессрочных субординированных евробондов в долларах, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн. Ожидаемая дата окончания размещения - 14 мая.

Субординированные бессрочные евробонды на $400 млн банк разместил в ноябре 2021 года. Ставка купона по выпуску - 5,9%, первый колл-опцион по евробондам предусмотрен через 5,5 лет с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Сбор заявок на замещение еврооблигаций будет проходить с 23 апреля по 6 мая включительно.

Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом - денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.

Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату исполнения обязательств. По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.

Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. Помимо рублевых еврооблигаций у банка в обращении находится несколько выпусков евробондов, номинированных в долларах.

Российские компании и банки согласно указу президента должны до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, которые заместят выпущенные ими евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.