Иран нарастил экспорт нефти в I квартале до шестилетнего максимума

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из Ирана в первом квартале достиг максимальных с июля-сентября 2018 года 1,56 млн баррелей в сутки, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Почти все объемы, поставленные Ираном в 2024 году, ушли в Китай, по данным Kpler, которая отслеживает танкерные перевозки во всем мире.

На Иран приходится около десятой доли всего нефтяного импорта КНР, и агрессивное введение санкций в отношении Тегерана может дестабилизировать не только рынок нефти, но и отношения между Пекином и Вашингтоном, отмечает газета.

Иранское государственное новостное агентство Tasnim 17 апреля сообщило, что нефтяники страны нашли пути обхода санкций и в целом защищены от давления Запада, поскольку их основной клиент - Китай.

США недавно начали следить за отдельными танкерами, подозреваемыми в транспортировке иранской нефти, и ввели санкции в отношении двух из них в феврале и еще 13 в апреле, но на экспорт это пока влияет слабо, сказал FT старший аналитик и специалист по санкциям Vortexa Армен Азизян.

"Иранцы очень хорошо находят лазейки, - заявил он. - Теперь они обманывают систему идентификации судов AIS, создавая впечатление, что находятся в одном месте, когда на самом деле они в другом, и поэтому их действия отследить сложно".

По словам Азизяна, в 2023 году количество судов, используемых для перевозки иранской нефти, выросло примерно на 20%, до 253, а число супертанкеров, которые могут транспортировать до 2 млн баррелей, с 2021 года удвоилось.

Министр нефти Ирана Джавад Одзи в марте сказал, что экспорт этого сырья в прошлом году принес экономике страны более $35 млрд. Он также говорил, что "мы можем экспортировать нефть, куда захотим, причем с минимальным дисконтом", несмотря на санкции.