ВТБ разместил локальные облигации на $0,6 млн в рамках замещения остатка евробондов-2035

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ разместил локальные облигации на $0,61 млн в рамках замещения остатка выпуска евробондов с погашением в июне 2035 года, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 1,94%.

Первоначальный объем выпуска евробондов-2035, размещенного еще в 2005 году, составлял $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа. Согласно анонсированным банком параметрам замещения, максимальный объем выпуска замещающих облигаций с погашением в 2035 году мог составить $31,4 млн.

ВТБ 25 марта начал процесс замещения сразу трех выпусков еврооблигаций – помимо выпуска-2035 кредитная организация замещает субординированные евробонды на 350 млн швейцарских франков с погашением в 2024 году и "вечные" субординированные евробонды на $2,25 млрд (итоги этих обменов будут раскрыты позднее).

Размещение замещающих облигаций будет доступно держателям еврооблигаций, права которых учитываются в российских и иностранных депозитариях, отмечал банк. Оплата замещающих облигаций производится соответствующими еврооблигациями, в том числе в формате уступки прав по ним в пользу ВТБ. Обслуживание замещающих бумаг будет осуществляться в НРД, расчеты будут производиться в рублях по курсу Банка России на даты соответствующих выплат.

После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркивал ВТБ.