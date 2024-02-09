Банк России зарегистрировал три выпуска замещающих бондов ВТБ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал три выпуска замещающих облигаций ВТБ, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

"Главное преимущество этих бумаг в исключении системного риска, связанного с иностранной депозитарной инфраструктурой, при сохранении основных условий и параметров выпусков", - подчеркнул через пресс-службу первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ будет своевременно информировать держателей о сроках размещения указанных выпусков и процедурных действиях, необходимых для участия в замещении, отмечает банк.

Наблюдательный совет ВТБ в декабре одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными облигациями. Крупнейший находящийся в обращении выпуск евробондов ВТБ - это "вечный" суборд на $2,25 млрд, размещенный в 2012 году. Также у банка есть субординированные еврооблигации на сумму 350 млн швейцарских франков с погашением в 2024 году и евробонды в долларах с погашением в 2035 году (изначальный объем - $1 млрд, но он сильно сократился в результате реализации пут-опциона и проведения выкупа).

Банк сообщал, что оплатить новые облигации при размещении можно будет еврооблигациями соответствующего выпуска, а также передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по евробондам. По "вечному" выпуску и выпуску с погашением в 2024 году будет предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по решению эмитента, по выпуску с погашением в 2035 году такой возможности не будет.

Пьянов в декабре отмечал, что замещающие бумаги будут номинированы в той же валюте, что и еврооблигации, но с расчетами в рублях на дату выплаты. По выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации, в дальнейшем планируется "рублификация", однако ее формат еще предстоит выработать, подчеркнул тогда первый зампред ВТБ.

Российские компании и банки в соответствии с президентским указом об обязательном замещении евробондов должны до 1 июля 2024 года обменять их на локальные долговые бумаги, либо получить разрешение правительственной комиссии на исключение из этого правила.