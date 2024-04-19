Совет директоров Альфа-банка рассмотрит замещение еще одного выпуска еврооблигаций

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Альфа-банка рассмотрит вопрос замещения локальными облигациями еще одного выпуска еврооблигаций. Это следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.

Вопрос о размещении облигаций серии ЗО-350 включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования с 19 по 25 апреля.

Альфа-банк в ноябре и декабре прошлого года заместил локальными облигациями два выпуска рублевых евробондов с погашением в 2025 году. С 23 апреля кредитная организация начнет замещение одного из "вечных" долларовых выпусков.

Облигации серии ЗО-350, вероятно, будут замещать субординированные евробонды с погашением в 2031 году на $350 млн, размещенные Альфа-банком в апреле 2021 года.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бумагам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Первоначально размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в мае 2023 года указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.