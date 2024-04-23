Минфин 24 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 24 апреля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 5 июня 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).