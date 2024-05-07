Минфин 8 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26242 и 26244

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Минфин 8 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ПД серии 26244 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 224 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 4 сентября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон - 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны - 44,88 рубля на облигацию).

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 25 сентября 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).