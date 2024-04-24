EBITDA российских активов Evraz выросла в 2023 г. на 9%, до $2,1 млрд

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - EBITDA российских активов группы Evraz увеличилась по итогам 2023 года на 9%, до $2,129 млрд. Рост показателя был обусловлен снижением операционных расходов, говорится в презентации компании к облигациям.

Ключевые российские компании Evraz - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК", "Евраз Ванадий Тула", находящийся в стадии реализации проект "Евраз Узловая", к ним же относится казахстанская "Евраз Каспиан сталь".

Выручка по итогам прошлого года сократилась на 19%, до $7,7 млрд. Снижение показателя было связано с падением продаж стальных полуфабрикатов, а также уменьшением цен на сталь.

Согласно презентации, продажи стальных полуфабрикатов в 2023 году упали почти на 18%, до 4,37 млн тонн с 5,4 млн тонн годом ранее. Продажи строительной продукции при этом увеличились на 6%, до 4,078 млн тонн, железнодорожных изделий - на 5%, до 1,352 млн тонн.

Рентабельность по EBITDA составила в прошлом году 27,6%.

Capex в 2023 году упал на 5%, до $634 млн.

Чистый долг вырос на 7% и составил $1,749 млн . Увеличение долговой нагрузки было связано с выкупом в 2023 году еврооблигаций материнской компании на $425,2 млн.

Показатель чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составил 0,82х против 0,84 х в 2022 году.

Evraz - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов. Крупнейшим акционером является Роман Абрамович (28,6%). Группа не публикует консолидированные финансовые результаты с 2022 года из-за отсутствия аудитора из-за введенных в отношении компании и ее акционеров санкционных ограничений.