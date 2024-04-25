Лихачев сообщил, что годовая выручка "Росатома" превысила 2,6 трлн рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Выручка "Росатома" в 2023 году была больше 2,6 трлн рублей, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Общая выручка в открытой части, без гособоронзаказа, превысила 2,64 трлн рублей. Среднегодовой рост за последние три года - около 34% по выручке. Такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности", - сказал он.

Говоря о задачах на 2024 год, Лихачев напомнил о начале строительства нового энергоблока Ленинградской АЭС (основной этап строительства седьмого блока стартовал в марте - ИФ), планах физпуска Курской АЭС и намерении получить лицензию на строительство малой АЭС в Якутии.

Развивается международная деятельность. Лихачев отметил, что сейчас "Росатом" строит 22 блока в семи странах. "Планируем расширить свой портфель. И в общем зачете топливного цикла мы везде на лидирующих позициях", - заключил он.

Ранее сообщалось, что выручка ГК "Росатом" в 2023 году составила около 2,5 трлн рублей, инвестиции - 1,2 трлн рублей. Зарубежная выручка "Росатома" в 2023 году превысила $16 млрд.

В 2022 году выручка госкорпорации превысила 1,7 трлн рублей, "собственные" инвестиции - свыше 1 трлн рублей. На ближайшие 10 лет компания оценивала свой "атомный заказ" в 15 трлн рублей, из которых 6 трлн рублей придутся на производство высокотехнологичного оборудования, сообщалось ранее.

"Сейчас по прогнозу 2023 года мы видим уже четкое превышение показателя в 2 трлн рублей. На горизонте пары лет мы выйдем на 3 трлн, и цель в 4 трлн (к 2030 году) уже вполне достижимая", - комментировал корпоративному изданию "Страна Росатом" прогноз по выручке директор департамента стратегического управления компании Игорь Ермаков.

Инвестпрограмма в 2024 году может составить около 1,8 трлн рублей, сообщала ранее "Страна Росатом".