Совет директоров УК сети клиник "Мать и дитя" утвердил дивиденды за I квартал

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") утвердил выплату дивидендов за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

На получение дивидендов имеют право акционеры, зарегистрированные в реестре на 20 июня 2024 года. Выплата дивидендов будет осуществлена, в том числе, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Уставный капитал МКПАО состоит из 75 125 010 обыкновенных акций. Исходя из этого, МДМГ может направить на выплату дивидендов 10,6 млрд рублей.

Согласно уставу МДМГ, решение о промежуточных дивидендах утверждается советом директоров компании простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Компания в конце мая завершила редомициляцию и была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области в качестве МКПАО "МД Медикал Груп".

Ранее в компании заявляли, что MDMG намерена вернуться к выплате дивидендов после завершения редомициляции. Управляющий директор компании Марк Курцер говорил, что планируется направить на выплату дивидендов 50-75% чистой прибыли за 2023 год и предыдущие периоды, за которые дивиденды не выплачивались.

МДМГ на 67,9% принадлежит основателю и управляющему директору компании Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций. Выручка компании в 2023 году составила 27,6 млрд рублей, EBITDA - 9,2 млрд рублей.

По итогам I квартала выручка компании составила 7,7 млрд рублей, увеличившись на 23,2%.