ВСМПО объяснила внутренней реорганизацией отраженное в годовом отчете сокращение персонала

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Численность сотрудников ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2023 году, согласно годовому отчету, сократилась на 2,6 тысячи человек, или на 16%, в компании заявляют, что произошло перераспределение персонала в рамках предприятий группы.

Среднегодовая численность работавших в "ВСМПО-Ависме" в 2023 году составила 1З 357 человек, в 2022 году - 15 936 человек, сказано в отчете.

Отчетности за 2018-2022 годы корпорация не раскрывала. На конец 2017 года среднегодовое число сотрудников составляло примерно 18,4 тысячи человек, в 2013 году - почти 20,5 тысяч человек. Таким образом, за последние 10 лет показатель сократился на 35%.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ВСМПО-Ависма", изменение численности персонала, раскрытое в отчете за 2023 год, не полностью учитывает количество сотрудников, задействованных в производственной цепочке.

"За отчетное время прошел ряд внутренних перераспределений персонала в рамках предприятий группы. По факту, в 2023 году состав персонала значительно не изменился по отношению к 2022 году", - отметил представитель пресс-службы корпорации.

Вместе с тем, по его словам, на предприятии отмечается рост вакансий среди рабочих специальностей, вызванный растущим спросом на титан и расширением масштабов производства.

Собеседник агентства добавил, что средняя зарплата в "ВСМПО-Ависме" на сегодняшний день "составляет более 70 тысяч рублей, что выше среднего показателя по Свердловской области".

Как сообщалось, "ВСМПО-Ависма" в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 24,8 млрд рублей. Выручка выросла на 25,4% - до 121,48 млрд рублей. Ключевые финансово-экономические показатели по РСБУ за 2023 год корпорация не раскрывала.

Замминистра промышленности и науки Свердловской области Юлия Польшина отмечала, что дефицит кадров в промышленном комплексе региона составляет около 9 тысяч человек.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.