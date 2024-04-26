Глава TotalEnergies ждет сохранения напряженности на рынке СПГ до 2026 года

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в 2026 году останутся высокими, поскольку задержится запуск ряда крупных проектов, уверен глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ.

"У меня позитивный взгляд на (цены на СПГ - ИФ) в 2025-2026 годах. Мы не наивны - с 2027 года на рынок выйдут новые проекты. Я не говорю "с 2026 года", потому что некоторые проекты задержатся, я уверен, и это крупные проекты. Мы увидим новые проекты в США и Катаре, которые будут иметь влияние на рынок", - сказал он на конференс-колле с инвесторами

"В 2025-2026 годах цены будут напряженными", - подчеркнул Пуяннэ.

По его словам, европейские политики понимают потенциальное влияние санкций на СПГ из России и не хотят повторения газового кризиса 2022 года. Он заметил, что в случае введения санкций на российский СПГ цена на газ вырастет очень быстро, и в Европе понимают, что СПГ спасает газовый рынок Европы.

С 2027 года на рынок выйдут существенные объемы СПГ с новых проектов, добавил глава TotalEnergies.