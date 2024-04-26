Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" в IV квартале упала на 34%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" в IV квартале 2023 года составила 21,2 млрд рублей, снизившись на 34% к аналогичному периоду прошлого года, согласно расчетам "Интерфакса", основанным на данных компании.

Результат оказался незначительно лучше консенсус-прогноза (20,8 млрд рублей).

Выручка "ФосАгро" в IV квартале составила 111,4 млрд рублей (прогноз - 113,3 млрд рублей), EBITDA - 31,9 млрд рублей.

Свободный денежный поток "ФосАгро" в IV квартале, как и ожидали аналитики, оказался отрицательным (-10,8 млрд рублей). На результат повлияли дополнительный отток ликвидности на уплату экспортных пошлин, перечисление обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль в размере 6,4 млрд рублей и высокий уровень капвложений, пояснила компания.

В связи с этим менеджмент "ФосАгро" решил отложить вопрос о выплате дивидендов.

"На фоне оттока ликвидности в IV квартале 2023 года и в соответствии с дивидендной политикой ПАО "ФосАгро" было решено не включать вопрос о распределении прибыли по результатам 2023 года в повестку дня заседания совета директоров, на котором будет рассматриваться годовая бухгалтерская отчетность компании. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании совета директоров, повестка дня которого будет включать вопрос о результатах деятельности за I квартал 2024 года", - сообщила компания.

По итогам 2023 года выручка "ФосАгро" сократилась на 23%, до 440,3 млрд рублей, на фоне коррекции цен на удобрения на мировых рынках с рекордных уровней 2022 года.

EBITDA компании составила 183 млрд рублей, снизившись на 29%. Рентабельность EBITDA составила 41,6% против 45,3% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль упала на 43%, до 104,1 млрд рублей.

Годовой FCF составил 70,2 млрд рублей, что на 33% ниже показателя за 2022 год. Снижение свободного денежного потока было связано с рекордно высоким показателем за 2022 год и изменением структуры реализации по регионам.

Чистый долг "ФосАгро" на 31 декабря 2023 года составил 223,2 млрд рублей, увеличившись на 24% к показателю по итогам 2022 года. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 0,7х до 1,2х.