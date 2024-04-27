Квартальная чистая прибыль "Акрона" упала в 2,2 раза

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУсоставила 6,2 млрд рублей, сообщила компания в отчетности. Это в 2,2 раза меньше, чем в I квартале 2023 года.

Выручка осталась на прежнем уровне, составив 37,9 млрд рублей. Себестоимость продаж подросла на 4%, до 18,1 млрд рублей, при этом существенно, в 2,7 раза, выросли коммерческие расходы.

Основные финпоказатели ПАО "Акрон" по РСБУ, млн рублей: