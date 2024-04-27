Квартальная чистая прибыль "Акрона" упала в 2,2 раза
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУсоставила 6,2 млрд рублей, сообщила компания в отчетности. Это в 2,2 раза меньше, чем в I квартале 2023 года.
Выручка осталась на прежнем уровне, составив 37,9 млрд рублей. Себестоимость продаж подросла на 4%, до 18,1 млрд рублей, при этом существенно, в 2,7 раза, выросли коммерческие расходы.
Основные финпоказатели ПАО "Акрон" по РСБУ, млн рублей:
|Показатель
|I кв. 2024
|I кв. 2023
|Динамика
|Выручка
|37 931
|37 942
|0%
|Себестоимость продаж
|(18 053)
|(17 437)
|4%
|Валовая прибыль
|19 878
|20 505
|-3%
|Коммерческие расходы
|(7 409)
|(2 768)
|168%
|Прибыль от продаж
|9 676
|15 717
|-38%
|Прочие доходы (расходы), нетто
|(1 120)
|1 850
|-
|Прибыль до налогообложения
|7 658
|17 066
|-55%
|Чистая прибыль
|6 194
|13 818
|-55%