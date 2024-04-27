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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Квартальная чистая прибыль "Акрона" упала в 2,2 раза

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУсоставила 6,2 млрд рублей, сообщила компания в отчетности. Это в 2,2 раза меньше, чем в I квартале 2023 года.

Выручка осталась на прежнем уровне, составив 37,9 млрд рублей. Себестоимость продаж подросла на 4%, до 18,1 млрд рублей, при этом существенно, в 2,7 раза, выросли коммерческие расходы.

Основные финпоказатели ПАО "Акрон" по РСБУ, млн рублей:

Показатель I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика
Выручка 37 931 37 942 0%
Себестоимость продаж (18 053) (17 437) 4%
Валовая прибыль 19 878 20 505 -3%
Коммерческие расходы (7 409) (2 768) 168%
Прибыль от продаж 9 676 15 717 -38%
Прочие доходы (расходы), нетто (1 120) 1 850 -
Прибыль до налогообложения 7 658 17 066 -55%
Чистая прибыль 6 194 13 818 -55%

Акрон
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