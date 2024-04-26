Российские власти подтвердили оценки и прогнозы экспорта СПГ на 2024-2026 годы

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство в обновленных основных параметрах среднесрочного макропрогноза подтвердило официальные прогнозы экспорта сжиженного природного газа на 2024, 2025 и 2026 годы (ранее они были опубликованы в предыдущей версии этого документа в сентябре прошлого года).

Правительство утвердило макропрогноз 23 апреля, Минэкономразвития обнародовало его 26 апреля.

В нем сказано, что оценка экспорта на 2024 год остается на уровне 38 млн тонн. После того, как 2024 год в прогнозе сменил статус с "будущего" на "настоящий", прогнозная цифра в нем поменяла статус с "прогноза" на "оценку". При этом оценка производства СПГ по обоим вариантам прогноза (базовому и консервативному) теперь одна - 38 млн тонн. Ранее консервативная была 37 млн тонн.

На 2025 год базовый прогноз сохраняется на уровне 40 млн тонн, на 2026 год - 44 млн тонн; на 2027 год впервые экспорт СПГ заявлен на уровне 56,6 млн тонн. Консервативные варианты прогноза для 2025-2027 годов составляют по 38,6 млн тонн (ранее было 39 млн тонн).

По данным Росстата, производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в 2023 году сократилось на 2,4% - до 32,9 млн тонн.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая"; строятся заводы "Арктик СПГ 2", "РусХимАльянса".