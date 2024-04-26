Прогноз добычи нефти в России в 2024 году сохранен на уровне 523 млн тонн

К 2028 году ожидается рост добычи до 553 млн тонн

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году как базовом, так и консервативном вариантах может составить 523 млн тонн по сравнению с добытыми в прошлом году 529,6 млн тонн.

Это говорится опубликованных Минэкономразвития основных параметрах макропрогноза на 2024-2027 годы, который правительство утвердило 23 апреля.

Предыдущий прогноз, составленный в сентябре 2023 года, предусматривал аналогичную оценку нефтедобычи для базового сценария, однако для консервативного она составляла 487 млн тонн.

Прогнозы в базовом варианте по добыче нефти с конденсатом для последующих годов также не претерпели изменений: для 2025 года - 530 млн тонн, для 2026 года - 540 млн тонн. В 2027 году Минэкономразвития ожидает дальнейшего роста производства нефти с конденсатом до 553,1 млн тонн.

По консервативному прогнозу, в 2025 году добыча нефти с конденсатом может упасть до 487,1 (497 млн тонн - оценка сентября 2023 года), в 2026-м - 501,3 млн тонн (против 508 млн тонн в предыдущем прогнозе). Консервативный сценарий для 2027 года предусматривает снижение нефтепроизводства до 506,1 млн т в год.

Как сообщалось, Минэкономразвития ожидает в ближайшие четыре года в базовом сценарии стоимость российской нефти при поставках на экспорт в $65 за баррель. Предыдущий прогноз министерства от сентября предполагал, что экспортная стоимость российской нефти в 2024 году будет составлять $71,3 за баррель, в 2025 году - $70,1 за баррель, в 2026 году - $70 за баррель.