Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I кв. сократился почти в пять раз

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I квартале 2024 года сократился в 4,9 раза относительно убытка за тот же период 2023 года, до 6,9 млрд руб., сообщила компания.

Выручка выросла на 58%, до 145 млрд руб., себестоимость продаж - на 47%, до 143,6 млрд руб. Валовая прибыль, таким образом, составила почти 1,5 млрд руб. против 5,9 млрд руб. убытка годом ранее. Как отметили в пресс-службе компании, это лучший показатель валовой прибыли низкого сезона первого квартала, в котором традиционно "Аэрофлот" получал валовый убыток.

Сумма денежных средств и эквивалентов на 31 марта 2024 года составила 62,7 млрд руб.

Согласно отчетности "Аэрофлота", объем заемных средств компании на конец квартала составил около 74,2 млрд руб. (35 млрд руб. долгосрочных и 39,2 млрд руб. краткосрочных) против 84,1 млрд руб. на конец 2023 года (43,8 млрд руб. долгосрочных и 40,4 млрд руб. краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оценены в 732,4 млрд руб. против 749,2 млрд руб. на конец 2023 года, краткосрочные - в 303 млрд руб. против 282,4 млрд руб.

Как сообщалось, пассажиропоток "Аэрофлота" в I квартале вырос на 32%, до 6,4 млн человек, занятость кресел составила рекордные для первого квартала 87% (+2,5 п.п.)

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.