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Набсовет ВТБ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Годовое собрание акционеров банка назначено на 7 июня

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ принял решение назначить на 7 июня годовое собрание акционеров, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в голосовании - 14 мая. Собрание пройдет в форме заочного голосования.

В повестку годового собрания вошли вопросы об утверждении годового отчета, избрании членов наблюдательного совета (имена кандидатов не раскрываются), назначении аудитора, а также вопрос проведения обратного сплита акций ВТБ.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021 года. Из-за убытков банк также не стал выплачивать дивиденды за 2022 год и объявил, что не планирует возобновлять выплаты по итогам работы в 2023 году, несмотря рекордную прибыль по МСФО на уровне 432,2 млрд рублей. Банк ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.

ВТБ
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