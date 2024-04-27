Дисконты нефти Urals в апреле остаются примерно на уровне марта

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в апреле (по итогам 26 дней) колеблются в диапазоне $72,95-73,4 за баррель по сравнению с $68-68,4 за баррель в марте, а дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) варьируются в пределах $16,9-17,3 по сравнению с $17-17,4 в марте, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона выросла с $85,4 до $90,2 за баррель.

Так, дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону увеличился до $17,28 за баррель по сравнению с $16,99 в марте. Стоимость Urals в Приморске в апреле при этом выросла с $68,5 до $72,95 за баррель.

Котировка Urals Suezmax FOB Novorossiysk стала более актуальной, чем котировка Urals Aframax FOB Novorossiysk, поскольку из-за увеличения расстояния транспортировки российской нефти до потребителя прибыльней стало возить ее более крупными танкерами. Так, дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в апреле составили $16,95 против $17,44 в марте, дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk в апреле снизились до $16,88 против $17,2 в марте.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в апреле увеличилась до $86,4 за баррель по сравнению с $81,66 за баррель в марте, а дисконт к Brеnt чуть вырос - с $3,78 за баррель до $3,81 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны - увеличилась до $83,2 за баррель по сравнению с $78,7 в марте, а дисконт чуть немного уменьшился с $4,68 за баррель до $4,63 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах+стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.