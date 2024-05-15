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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

В мае дисконты нефти Urals были чуть меньше уровней апреля

Brent подешевела до $81,91 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в среду после выхода прогноза МЭА о спросе на нефть, по данным Argus, дисконты нефти Urals в мае оказались чуть меньше уровней апреля.

К 14:35 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,57%), до $81,91 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,48 (0,62%), до $77,54 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,4%, причем обе марки закончили торги на минимумах с 12 марта.

Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год на 140 тысяч баррелей в сутки, до 1,062 млн б/с с ожидавшихся месяцем ранее 1,202 млн б/с. МЭА ожидает, что в 2025 году спрос на нефть увеличится на 1,18 млн б/с.

"Цены на Brent будут колебаться в диапазоне от $80 до $90 за баррель до конца второго квартала", - написали аналитики Macquarie. После этого прогноз становится более негативным, отчасти из-за более слабого, чем ожидалось ранее, ожидаемого мирового спроса на топливо.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.

Согласно данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", цены на нефть Urals FOB в мае (первые 14 дней) колебались в диапазоне $65,6-66,2 за баррель по сравнению с $72,8-73,2 за баррель в апреле, а дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) варьировались в пределах $16,6-17,2 по сравнению с $16,9-17,3 в апреле.

Стоимость Североморского эталона снизилась с $90,05 до $82,8 до за баррель (за первую половину мая).

Так, дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону снизился до $17,19 за баррель по сравнению с $17,29 в апреле. Стоимость Urals в Приморске при этом снизилась с $72,77 до $65,6 до за баррель.

Котировка Urals Suezmax FOB Novorossiysk стала более актуальной, чем котировка Urals Aframax FOB Novorossiysk, поскольку из-за увеличения расстояния транспортировки российской нефти до потребителя прибыльней стало возить ее более крупными танкерами. Так, дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в первой половине мая составили $16,6 против $16,9 в апреле, а цена снизилась с $73,1/баррель до $66,2/баррель. Дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk в мае снизились до $16,7 против $16,9 в апреле, а цена упала с $73,2 до $66,1 за баррель.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в мае падает до $78,9 за баррель по сравнению с $86,2 за баррель в апреле, а дисконт к Brеnt чуть снизился - с $3,83 за баррель до $3,8 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - снизилась до $78,1 за баррель по сравнению с $83,1 в апреле, а дисконт чуть вырос - с $4,68 за баррель до $5 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent (NSD) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (средняя между Urals FOB Primorsk и Urals Aframax FOB Novorossiysk) + стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

WTI МЭА API Argus Brent Urals
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