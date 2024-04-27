Совет директоров Segezha рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение об отказе от выплаты дивидендов по итогам 2023 года.

"Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение в связи с отсутствием у общества чистой прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли по результатам 2023 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года", - сообщила компания.

Годовое собрание Segezha пройдет в заочной форме 27 мая, дата закрытия реестра для участия в собрании - 3 мая.

В 2023 году чистый убыток Segezha по МСФО составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году на уровне 6,05 млрд рублей. Годовая выручка компании сократилась на 9% - до 88,5 млрд рублей с 96,9 млрд рублей, показатель OIBDA упал в 2,5 раза, до 9,28 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 10% против 24% годом ранее.

По итогам 2022 года, который завершился для Segezha падением чистой прибыли на 60% (до 6,1 млрд рублей) и сокращением OIBDA на 16% (до 24,7 млрд рублей), компания также отказалась от выплаты дивидендов. В 2021 году совокупный размер дивидендов значительно превысил предусмотренный дивидендной политикой объем: за 9 месяцев компания выплатила 6,59 млрд рублей (0,42 рубля на акцию), затем дополнительно за весь год - 10,041 млрд рублей (0,64 рубля на акцию).

Действующая дивидендная политика Segezha предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, а с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF. Пока компания пересматривать дивполитику не планирует, заявлял ранее топ-менеджмент.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.