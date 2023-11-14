Глава Segezha не считает целесообразной выплату дивидендов в 2023 г.

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Менеджмент Segezha Group не считает выплату дивидендов в 2023 году оптимальным решением с учетом высокого уровня долга, но финальное решение советом директоров пока не принималось.

"Действительно пока сейчас с таким уровнем долга, выплата дивидендов не выглядит как самая оправданная и самая лучшая инвестиция", - сказал президент лесопромышленного холдинга Михаил Шамолин в ходе телефонной конференции во вторник, отвечая на вопрос, возможны ли промежуточные дивиденды в текущем году.

При этом CEO группы подчеркнул, что не стал бы говорить об окончательном решении, так как заседания совета директоров по поводу выплаты дивидендов не проводилось.

"Но ответить на этот вопрос (о выплате дивидендов в 2023 году - ИФ) однозначно нет, я бы тоже сейчас не хотел, потому что вопрос советом директоров еще не обсуждался. Когда он будет обсужден, и мы услышим мнение акционера, мы соответственно это объявим", - отметил Шамолин.

По итогам 2022 года, который завершился для Segezha падением чистой прибыли на 60% (до 6,1 млрд рублей) и сокращением OIBDA на 16% (до 24,7 млрд рублей), компания отказалась от выплаты дивидендов. При этом менеджмент не исключал промежуточных выплат по итогам III квартала 2023 года при благоприятной конъюнктуре и заверял в намерении компании придерживаться дивидендной политики (предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, а с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF).

В понедельник Segezha представила отчетность по МСФО, согласно которой в III квартале компанией был получен чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей (снижение год к году в 1,5 раза), OIBDA - 2,97 млрд рублей (рост на 41,7%), выручка 23,92 млрд рублей (рост на 9%). При этом по итогам января-сентября 2023 года выручка компании снизилась на 20% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 79,8 млрд рублей, OIBDA упала в 2,7 раза - до 7 млрд рублей, чистый убыток Segezha составил 10,9 млрд рублей против чистой прибыли за тот же период 2022 года на уровне 7 млрд рублей.

Уровень долга компании остался высоким - 10,4х по соотношению чистого долга к LTМ OIBDA, однако немного снизился (на 0,5 пункта) по сравнению с концом предыдущего квартала "в связи с ростом расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев", сообщала компания. На 30 сентября 2023 года общий долг компании составил 126,0 млрд руб. (без существенных изменений к 30 июня 2023 г.), 92% из которых номинированы в рублях. Чистый долг за счет сокращения денежных средств и их эквивалентов вырос на 4% по сравнению с началом III квартала и составил 118,6 млрд рублей.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.