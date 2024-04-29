Акционеры оператора круизов Viking продадут акции на $1,05 млрд в рамках IPO

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры оператора круизных лайнеров Viking Holdings Ltd. увеличили объем акций, которые они намерены продать в рамках IPO, на 27%, до 42 млн с 33 млн, говорится в сообщении компании.

Таким образом, фонды CPP Investment Board PMI-3 Inc. и TPG VII Valhalla Holdings L.P. продадут акции на сумму до $1,05 млрд, а не на $825 млн, как ожидалось ранее.

Сама компания разместит 11 млн акций и привлечет до $275 млн, как и сообщалось ранее. Ценовой диапазон при размещении остается на уровне $21-25 за бумагу. Viking рассчитывает получить оценку стоимости в $10,8 млрд.

Акции компании будут торговаться под тикером "VIK" на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сроки начала торгов пока не определены.

Выручка Viking в 2023 году составила $4,7 млрд против $3,18 млрд годом ранее. Компания получила $1,86 млрд убытка против $398,5 млн прибыли в 2022 году.