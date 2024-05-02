Снят арест со средств на счетах "С" дочернего банка JPMorgan, заблокированных по иску ВТБ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил арест средств на счетах типа "С" банка "Дж П Морган Банк Интернешнл" по иску ВТБ, говорится в картотеке арбитражных дел.

ВТБ 17 апреля подал иск к девяти структурам JPMorgan Chase & Co., включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл" - о взыскании $439,5 млн.

"В самые первые дни, когда банк ВТБ попал под санкции, JPMorgan в Нью-Йорке заблокировал $440 млн на нашем корреспондентском счете. Российская Федерация, как государственную позицию, признает эти санкции незаконными. Мы также считаем их незаконными и необоснованными. Поэтому логично оспаривание этой блокировки с нашей стороны доступным юридическим способом", - говорил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Одновременно российский банк направил ходатайство о наложении обеспечительных мер в пределах суммы иска, которое суд частично удовлетворил.

В частности, был наложен арест на денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, права требования, принадлежащие ответчикам и находящиеся у них или у других лиц, в пределах суммы исковых требований. Суд наложил арест на доли в уставном капитале банка "Дж П Морган Банк Интернешнл", принадлежащие J.P. Morgan Limited и J.P. Morgan International Finance Limited и запретил этим компаниям распоряжаться долями в капитале российской "дочки". Кроме того, суд наложил арест на имущественные права в отношении ряда товарных знаков, принадлежащих JPMorgan Chase Bank.

"Дж П Морган Банк Интернешнл" ходатайствовал об отмене ареста денежных средств или замене этой обеспечительной меры на запрет банку уступать, отчуждать, обременять и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом, балансовая стоимость которого на момент принятия обеспечительных мер составляет более 5% балансовой стоимости всех активов.

В обоснование ходатайства банк указал, что наложенные обеспечительные меры создают угрозу остановки осуществления его хозяйственной деятельности, что приведет к возможному банкротству организации.

"Одновременно заявитель отметил, что он не предпринимает и не предпринимал мер по выводу активов с территории России, предъявленные к нему исковые требования являются необоснованными. Заявитель указывает, что размер активов коммерческого банка "Дж П Морган Банк Интернешнл" составляет 243,3 млрд рублей, из которых 204,7 млрд рублей представляют собой средства на счетах типа "С", аккумулированные в Агентстве по страхованию вкладов, на которые в соответствии с указами президента от 03.01.2024 № 8 и № 244 от 08.04.2024 не может быть наложен арест и обращено взыскание, на счетах заявителя в Банке России находится 36,6 млрд рублей, собственные средства заявителя составляют 24,6 млрд рублей", - говорится в материалах суда.

Суд пришел к выводу, что принятые ранее обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства "Дж П Морган Банк Интернешнл" подлежат частичной отмене, а именно: отменяется арест в части денежных средств, находящихся на его корреспондентском счете типа "С". Кроме того, суд отменил обеспечительные меры в части наложения ареста на средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам, уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей. В удовлетворении заявления о замене обеспечительных мер суд отказал.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года, по оценке Банка России, превышал 280 млрд рублей. Это был единственный раз, когда Банк России раскрывал эти данные, с тех пор регулятор их не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 года: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей.