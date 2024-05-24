Суд рассмотрит иск ВТБ к JPMorgan на $440 млн в закрытом режиме

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области закрыл для слушателей рассмотрение иска ВТБ к структурам американского банка JPMorgan на $439,5 млн, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Соответствующее ходатайство было подано банком "Дж П Морган Банк Интернешнл" в связи с "предоставлением в материалы дела сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайны".

ВТБ 17 апреля подал иск в суд к девяти структурам JPMorgan Chase & Co., включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл" - о взыскании $439,5 млн.

"В самые первые дни, когда банк ВТБ попал под санкции, JPMorgan в Нью-Йорке заблокировал $440 млн на нашем корреспондентском счете. Российская Федерация, как государственную позицию, признает эти санкции незаконными. Мы также считаем их незаконными и необоснованными. Поэтому логично оспаривание этой блокировки с нашей стороны доступным юридическим способом", - пояснял журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Одновременно российский банк направил ходатайство о наложении обеспечительных мер в пределах суммы иска, которое суд частично удовлетворил. В частности, был наложен арест на денежные средства, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, права требования, принадлежащие ответчикам и находящиеся у них или у других лиц, в пределах суммы исковых требований. Суд наложил арест на доли в уставном капитале банка "Дж П Морган Банк Интернешнл", принадлежащие J.P. Morgan Limited и J.P. Morgan International Finance Limited и запретил этим компаниям распоряжаться долями в капитале российской "дочки". Кроме того, суд наложил арест на имущественные права в отношении ряда товарных знаков, принадлежащих JPMorgan Chase Bank.

Позднее "Дж П Морган Банк Интернешнл" смог добиться отмены обеспечительных мер в части ареста денежных средств, находящихся на его корреспондентском счете типа "С", а также в части наложения ареста на средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам, уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Предварительное заседание по делу назначено на 17 июля.