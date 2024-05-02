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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Shell в I квартале неожиданно нарастила скорректированную прибыль

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell увеличила скорректированную прибыль в первом квартале на 6% к предыдущему кварталу, хотя рынок ожидал ее снижения.

Прибыль компании без учета разовых факторов в январе-марте 2024 года составила $7,73 млрд по сравнению с $7,31 млрд кварталом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Vara Research, для этого показателя равнялся $6,46 млрд.

Скорректированная EBITDA выросла до $18,71 млрд с $16,35 млрд кварталом ранее.

Чистая прибыль составила $7,36 млрд по сравнению с $474 млн в октябре-декабре, говорится в отчетности нефтегазового гиганта. Такой скачок обусловлен в том числе снижением операционных расходов, ростом рентабельности торговли нефтью и нефтепродуктами и повышением маржи переработки.

В первом квартале 2023 года Shell получила чистую прибыль в размере $8,71 млрд, скорректированную прибыль в размере $9,65 млрд и скорректированную EBITDA на уровне $21,43 млрд.

Выручка компании в первом квартале 2024 года составила $72,48 млрд по сравнению с $78,73 млрд в четвертом квартале и $86,96 млрд в первом квартале предыдущего года.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале увеличился на 3% в квартальном выражении - до 2,91 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Shell также сообщила, что до публикации следующей квартальной отчетности проведет обратный выкуп акций на $3,5 млрд. Такая же программа была запущена по итогам предыдущего квартала.

Shell
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