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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Квартальный чистый убыток головной компании "Газпрома" составил 449,5 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" за I квартал 2024 года составил 449,5 млрд рублей после убытка в 95,1 млрд рублей за тот же период 2023 года, сообщается в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ

Выручка за отчетный период составила 1,7 трлн рублей после 1,62 трлн рублей за первый квартал 2023 года, валовая прибыль - 411,5 млрд рублей против 548,5 млрд рублей годом ранее.

За первый квартал текущего года "Газпром" получил убыток от продаж в размере почти 47 млрд рублей против прибыли в 125,4 млрд рублей годом ранее.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.

Газпром
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