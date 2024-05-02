КТК сможет отгружать нефть одновременно с трех причальных устройств с июля 2025 года

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) рассчитывает, что в июле 2025 года закончит работы, необходимые для обеспечения возможности одновременной отгрузки нефти с трех выносных причальных устройств (ВПУ).

Как сообщалось, компания реализует программу устранения узких мест (ПУУМ). В репортаже консорциума с демонтажных площадок ПУУМ говорится, что четвертый этап программы включает в себя техническое перевооружение узлов регулирования давления (УРД) и станций сброса давления (ССД) с монтажом третьего УРД и третьей ССД аналогично существующим.

"Данное техническое решение дает возможность отправлять нефть для загрузки танкера через любой новый СИКН (система измерения количества нефти - ИФ) по любой линии погрузки. Также войдет в режим промышленной эксплуатации одновременная погрузка с трех ВПУ в случае необходимости оперативной раскачки нефти из заполненного резервуарного парка морского терминала в связи с паузами в перевалке по погодным условиям или иным причинам. Планируемый срок завершения проекта – 16 июля 2025 года", - отмечает консорциум.

На данный момент КТК имеет возможность отгружать нефть одновременно лишь с двух ВПУ, третье устройство – резервное.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия – с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (+8,1%), план на 2024 год – более 70 млн тонн.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.