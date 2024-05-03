Daimler Truck увеличил чистую прибыль в I квартале

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG в первом квартале 2024 года нарастил чистую прибыль на 7% и увеличил скорректированную EBIT на 4%, при этом сохранил выручку примерно на уровне прошлого года, несмотря на падение продаж.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 847 млн евро против 795 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBIT увеличилась до 1,21 млрд евро с 1,16 млрд евро.

Выручка составила 13,26 млрд евро по сравнению с 13,2 млрд евро годом ранее. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали снижения выручки до 12,88 млрд евро.

Продажи сократились на 13% и составили 108,9 тысячи машин. В том числе в Северной Америке поставки уменьшились на 5%, в Азии - упали на 29%, в подразделении Mercedes-Benz - понизились на 8%, в сегменте автобусов - выросли на 1%.

Daimler Truck подтвердил прогноз выручки на 2024 год на уровне 55-57 млрд евро. Компания намерена реализовать в текущем году 490-510 тысяч машин.

С начала 2024 года капитализация Daimler Truck выросла на 17,6%, до 35 млрд евро.