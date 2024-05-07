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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Производитель полупроводников Infineon сократил квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Германская Infineon Technologies AG, один из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции, во втором финансовом квартале сократила чистую прибыль вдвое и ухудшил годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 394 млн евро против 826 млн евро годом ранее.

Выручка снизилась на 12% - до 3,63 млрд евро по сравнению с 4,12 млрд евро.

Результат сегмента, внимательно отслеживаемый аналитиками показатель деятельности компании (сопоставим со скорректированной EBIT), опустился до 707 млн евро с 1,18 млрд евро годом ранее, рентабельность по нему составила 19,5%.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали выручку компании на уровне 3,6 млрд евро, чистую прибыль - 397 млн евро, результат сегмента - 647,7 млн евро.

Сама компания в феврале прогнозировала выручку в районе 3,6 млрд евро и рентабельность около 18%.

Infineon по итогам текущего фингода, который завершится в сентябре, теперь планирует получить выручку в районе 15,1 млрд евро плюс-минус 400 млн евро, в то время как прежний прогноз составлял около 16 млрд евро. В прошлом фингоду выручка составляла 16,31 млрд евро.

Рентабельность прогнозируется примерно в 20% (ранее ожидалось 21-25%) по сравнению с 27% в минувшем фингоду.

В третьем финквартале (апрель-май) компания ожидает выручку около 3,8 млрд евро, рентабельность - 17-19%.

С начала 2024 года капитализация Infineon снизилась почти на 10% (до 41,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 9%.

Infineon Германия
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