Ferrari увеличила чистую прибыль на 19% в I квартале, выручку - на 11%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV увеличил все основные финансовые показатели по итогам первого квартала 2024 года и подтвердил прогнозы на текущий год в целом.

Как говорится в пресс-релизе Ferrari, чистая прибыль в январе-марте составила возросла на 19%, до 352 млн евро против 297 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный показатель EBITDA повысился на 13%, до 605 млн евро, EBIT - на 15%, до 442 млн евро.

Выручка компании увеличилась на 11%, до 1,585 млрд евро.

В прошлом квартале Ferrari продала 3560 автомобилей, на 7 меньше, чем за тот же период годом ранее.

В регионе EMEA, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи увеличились на 3%, до 1573 машин. В Северной и Южной Америке продажи повысились на 4%, до 997 автомобилей. Тем временем в Китае (включая Гонконг и Тайвань) поставки сократились на 20%, в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона показатель не изменился.

Производитель спорткаров подтвердил прогноз на 2024 год в целом. Компания по-прежнему ожидает выручку в размере не менее 6,4 млрд евро, скорректированную EBITDA - не менее 2,45 млрд евро, скорректированную EBIT - свыше 1,77 млрд евро.

Акции Ferrari дешевеют на 4,8% на торгах в Милане во вторник. Капитализация компании с начала года подскочила на 24% и оценивается в 96,9 млрд евро.