Ferrari увеличила квартальную чистую прибыль на 24%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. а увеличил чистую прибыль и выручку, а также повысил годовые прогнозы.

В отчетном квартале чистая прибыль компании составила 413 млн евро по сравнению с 334 млн евро годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 14%, до 669 млн евро, скорректированная EBIT - на 17%, до 511 млн евро.

Выручка Ferrari во втором квартале увеличилась на 16%, до 1,71 млрд евро с 1,47 млрд евро.

В минувшем квартале компания продала 3484 автомобиля против 3392 годом ранее. Наибольшим спросом пользовались модели Ferrari Purosangue, Roma Spider и 296 GTS.

В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи в прошлом квартале увеличились на 1%, в Северной и Южной Америке - на 13%, в Китае, Гонконге и Тайване показатель упал на 18%, а в остальных странах Азиатско-Тихоокеанского региона - вырос на 4%.

Компания улучшила прогноз на 2024 год в целом. Теперь Ferrari ожидает получить выручку в размере не менее 6,55 млрд евро (предыдущий прогноз - более 6,4 млрд евро), скорректированную EBITDA - не менее 2,5 млрд евро (ранее - 2,45 млрд евро), скорректированную EBIT - не менее 1,82 млрд евро (ранее - 1,77 млрд евро).

С начала 2024 года капитализация Ferrari выросла на 27,8%, до 93,12 млрд евро, тогда как итальянский индекс FTSE MIB прибавил 8,3%.