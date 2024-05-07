Apple представила новые iPad впервые за полтора года

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Apple Inc. во вторник провела презентацию новых планшетов iPad, не получавших обновления модельного ряда с октября 2022 года.

Самая дорогая и продвинутая модель iPad Pro будет поставляться с экранами диагональю 11 и 13 дюймов, цена будет начинаться от $999 и $1299 соответственно. Обе версии получат корпус толщиной 5,1 мм и новый процессор M4, а также новые OLED-дисплеи, похожие на те, что используются в iPhone.

Планшеты этой модели будут совместимы с обновленными Magic Keyboard (стоимостью $249 или $299, в зависимости от размера) и стилусом Apple Pencil Pro ( $129).

Кроме того, Apple представила две версии более бюджетной модели iPad Air, также с экранами 11 и 13 дюймов, но на старом процессоре M2. Цена этих версий будет начинаться от $599 и $799 соответственно. Как и в более дорогих моделях, камера на них будет расположена на длинной стороне, более удобной для видеозвонков.

Предзаказы на новые модели принимаются уже сейчас, продажи начнутся 15 мая.

Акции Apple дорожают на 0,6% на торгах во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 5,1%, до $2,79 трлн.