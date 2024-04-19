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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пекин потребовал от Apple Inc. удалить ряд популярных мессенджеров из китайского магазина приложений, сообщает газета The Wall Street Journal.

В пятницу компания удалила из App Store сервисы WhatsApp и Threads компании Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена), а также мессенджеры Signal, Telegram и Line.

В компании отмечают, что требование об удалении приложений власти Китая обосновывают соображениями государственной безопасности.

"Мы обязаны следовать законам стран, в которых мы работаем, даже тогда, когда мы не согласны", - заявил представитель Apple.

Все эти мессенджеры широко используются в Китае, хотя доступны в стране только через VPN-сервисы. Требование об их удалении из App Store сокращает количество сервисов, с помощью которых интернет-пользователи могут общаться с теми, кто находится за пределами страны, и является еще одним шагом по ужесточению контроля над интернетом в КНР, отмечает WSJ.

В общей сложности приложения Facebook и Instagram (деятельность обоих на территории России запрещена), X, YouTube и WhatsApp были скачаны более 170 млн раз из App Store в Китае за последнее десятилетие, свидетельствуют оценки аналитической компании Sensor Tower.

Apple, возможно, будет вынуждена удалить гораздо больше приложений из App Store в ближайшем будущем, учитывая, что в прошлом году Пекин обязал всех разработчиков зарегистрировать мобильные приложения в стране к марту 2024 года.

Незарегистрированные сервисы, как заявили власти, будут удаляться из магазинов приложений.

Apple Telegram WhatsApp Китай
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