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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизилась на 1,7%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 6 мая составляет 3 тыс. 386 рублей против 3 тыс. 443 рублей (таким ее уровень был по 5 мая включительно), сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась на 1,7%.

Пошлина на ячмень упала до 153,6 рубля с 440,7 рубля за тонну, на кукурузу осталась нулевой.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235 за тонну на пшеницу ($233,6 неделей ранее), $173,2 - на ячмень ($175,9), $167 - на кукурузу ($167,2).

Эти пошлины будут действовать всего два дня - 6 и 7 мая.

С 8 по 14 мая вступят в силу ставки, обнародованные 3 мая. 8 мая Минсельхоз объявит ставки пошлин, которые будут действовать с 15 по 21 мая.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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