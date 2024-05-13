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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Pirelli снизила квартальную чистую прибыль на 16%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA в первом квартале 2024 года снизил консолидированную чистую прибыль до 93,7 млн евро со 111,6 млн евро годом ранее, сказано в пресс-релизе компании.

Выручка практически не изменилась и составила 1,7 млрд евро. Показатель без учета изменения курсов обмена валют вырос на 4,6%.

Скорректированный показатель EBIT в минувшем квартале повысился на 5,8%, до 262,6 млн евро. Рентабельность по нему составила 15,5% против 14,6% годом ранее.

Свободный денежный поток до уплаты дивидендов зафиксирован на уровне минус 674,4 млн евро по сравнению с минус 691,4 млн евро в первом квартале 2023 года.

Pirelli по-прежнему планирует получить в 2024 году выручку в диапазоне от 6,6 млрд до 6,8 млрд евро, рентабельность по скорректированной EBIT - не менее 15%.

Pirelli Италия
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