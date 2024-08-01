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Pirelli сократил полугодовую чистую прибыль на 4,7%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA в первом полугодии 2024 года зафиксировал умеренное сокращение чистой прибыли и слабый рост выручки.

Чистая прибыль компании в январе-июне понизилась до 231,3 млн евро с 242,6 млн евро годом ранее.

Скорректированный показатель EBIT вырос на 4,2% в годовом выражении, до 539,1 млн евро, а рентабельность по этому показателю повысилась до 15,6% с 15,1%.

Выручка составила 3,45 млрд евро по сравнению с 3,44 млрд евро годом ранее.

Pirelli по-прежнему планирует получить в 2024 году выручку в диапазоне от 6,6 млрд евро до 6,8 млрд евро, рентабельность по EBIT - около 15,5%.

С начала 2024 года капитализация Pirelli увеличилась почти на 13% (до 5,82 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 8,3%.

Pirelli Италия
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