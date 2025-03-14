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В январе экспорт крабов из России вырос на 38%, до 6,5 тысяч тонн

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия в январе 2025 года экспортировала более 6,5 тысяч тонн свежих и мороженых крабов, что на 38% больше, чем в январе 2024 года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов.

Основным покупателем стал Китай, на рынок которого отправлено 56% российских крабов. Доля Южной Кореи составила 43%, Японии - 1%.

По данным Главного таможенного управления КНР, Китай в 2024 году импортировал из России живых, свежих и замороженных крабов на $1,14 млрд, что на 16,7% больше, чем в 2023 году.

По данным "Агроэкспорта", в целом Китай в 2024 году импортировал из России ракообразных (крабы и креветки) на $1,3 млрд, что на 7% больше, чем в 2023 году. Этот показатель - исторический максимум.

Китай Агроэкспорт
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