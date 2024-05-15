ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" планирует построить в Татарстане хаб для экспорта зерна в Азию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" и правительство Татарстана в среду заключили соглашение о создании в республике сухопутного зернового хаба мощностью 8 млн тонн в год, сообщила пресс-служба главы региона.

Терминал для высокоскоростной перевалки зерновых грузов планируется построить рядом с логистическим комплексом имени Дэн Сяопина в рамках развития логистической модели "Зерно+" и тиражирования технологии сухопутной железнодорожной перевалки насыпных грузов, говорится в пресс-релизе.

Грузовой базой станет зерно из Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа. Целевые рынки поставок: Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны.

Обратные грузы – потребительские товары и компоненты для российских предприятий – в объеме до 200 тыс. TEU в год будут поступать в региональные транспортно-логистические центры, с которыми зерновой хаб будет работать в технологической связке.

Сроки реализации проекта пока не называются, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.

ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" – экспортоориентированная холдинговая структура, реализующая на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока проект создания и развития инфраструктуры для экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока.

Мощности ключевого элемента проекта "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай" - "Забайкальского зернового терминала" - составляют 8 млн тонн зерна в год.