Председатель ФРС Пауэлл перешел на удаленку из-за положительного теста на COVID-19
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 16 мая вечером получил положительный тест на COVID-19, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление представителя Федрезерва.
У Пауэлла проявились некоторые симптомы этого заболевания, он работает из дома.
Он уже переболел коронавирусной инфекцией в январе 2023 года.
Запланированное выступление Пауэлла в воскресенье перед выпускниками Центра права Джорджтаунского университета заменят заранее записанным видеообращением.
Ранее на этой неделе 71-летний Пауэлл посетил мероприятие в Амстердаме.
Следующее заседание Федрезерва состоится 11-12 июня.