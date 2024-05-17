Председатель ФРС Пауэлл перешел на удаленку из-за положительного теста на COVID-19

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 16 мая вечером получил положительный тест на COVID-19, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление представителя Федрезерва.

У Пауэлла проявились некоторые симптомы этого заболевания, он работает из дома.

Он уже переболел коронавирусной инфекцией в январе 2023 года.

Запланированное выступление Пауэлла в воскресенье перед выпускниками Центра права Джорджтаунского университета заменят заранее записанным видеообращением.

Ранее на этой неделе 71-летний Пауэлл посетил мероприятие в Амстердаме.

Следующее заседание Федрезерва состоится 11-12 июня.