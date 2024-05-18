Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Белоруссии оценили почти в $1 млрд инвестиции резидентов индустриального парка

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции от резидентов индустриального парка "Великий камень" приближаются к $1 млрд, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"На первом этапе важно было парк... раскрутить, сделать узнаваемым, привлечь как можно больше резидентов и инвестиций от них, которые, кстати, уже подбираются к $1 млрд", - сказал он в субботу в ходе посещения парка.

"Государство здесь вложило всего около 4% от общих средств. Эти инвестиции уже многократно окупились. Только за счет налоговых платежей парк вернул в бюджет страны в три раза больше того, что мы затратили", - приводит слова премьера пресс-служба правительства.

Индустриальный парк "Великий камень" создан по межправсоглашению между КНР и Белоруссией в 25 км от Минска как площадка для высокотехнологичных компаний. Парк находится рядом с аэропортом "Минск", в центре Белоруссии, через него проходит автомагистраль Москва-Берлин (M1 / E30) в Россию и Центральную Европу.

На территории площадью 112,5 кв. км введен специальный правовой режим на 50 лет. Парк также наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.

Белоруссия Роман Головченко парк "Великий камень" Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор

Абсолют банк не добился обеспечения по иску к "дочкам" JP Morgan и Commerzbank

"Акрон" сократил подземную добычу на "Оленьем ручье" из-за дефицита горной техники

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

В России в апреле цены на бензин ускорили рост до 0,54% с 0,13% в марте

Инфляция в РФ в апреле составила 0,5%, годовая на 13 мая превысила 8%

Росстат сообщил о росте экономики России в I квартале на 5,4%

"Русал" изучает возможность buyback

"Русал" изучает возможность buyback

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Суд в России по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit

Microsoft начал веерные отключения своих облачных продуктов в РФ

Microsoft начал веерные отключения своих облачных продуктов в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });