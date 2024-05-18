В Белоруссии оценили почти в $1 млрд инвестиции резидентов индустриального парка

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции от резидентов индустриального парка "Великий камень" приближаются к $1 млрд, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"На первом этапе важно было парк... раскрутить, сделать узнаваемым, привлечь как можно больше резидентов и инвестиций от них, которые, кстати, уже подбираются к $1 млрд", - сказал он в субботу в ходе посещения парка.

"Государство здесь вложило всего около 4% от общих средств. Эти инвестиции уже многократно окупились. Только за счет налоговых платежей парк вернул в бюджет страны в три раза больше того, что мы затратили", - приводит слова премьера пресс-служба правительства.

Индустриальный парк "Великий камень" создан по межправсоглашению между КНР и Белоруссией в 25 км от Минска как площадка для высокотехнологичных компаний. Парк находится рядом с аэропортом "Минск", в центре Белоруссии, через него проходит автомагистраль Москва-Берлин (M1 / E30) в Россию и Центральную Европу.

На территории площадью 112,5 кв. км введен специальный правовой режим на 50 лет. Парк также наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.