Законопроект о повышении штрафов для агрохолдингов вызвал разногласия

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании в понедельник планирует перенести срок рассмотрения законопроекта о повышении административных штрафов для агрохолдингов за нарушения в области обращения с пестицидами. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа.

Проект закона был поддержан правительством РФ, но комитет по аграрным вопросам считает его принятие преждевременным. В итоге, по словам собеседника агентства, профильный по законопроекту комитет - по законодательству - предложил Совету Думы перенести срок рассмотрения документа в первом чтении с 22 мая на неопределенный срок.

Законопроект (№571370-8) был внесен в начале марта Тюменской областной думой вместе с положительным отзывом правительства РФ. Максимальная планка штрафа для компаний за нарушения в области обращения с пестицидами должна была вырасти в 4,5 раза и составить 450 тыс. руб.

"Внесение предлагаемых изменений позволит повысить эффективность мер по противодействию совершению нарушений правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которые могут повлечь причинение вреда окружающей среде", - говорилось в положительном отзыве правительства на документ. Правительство отметило также, что мера ответственности для агрохолдингов за данные нарушения не пересматривалась с 2007 г.

При этом комитет по аграрным вопросам Госдумы, который является соисполнителем по законопроекту, считает преждевременным его принятие в первом чтении. По мнению комитета, действующая нормативно-правовая база в сфере АПК в достаточной мере регулирует вопросы, связанные с обеспечением безопасности пестицидов.

"В пояснительной записке к законопроекту не приведена информация, указывающая на существенный рост количества административных правонарушений в области обращения с пестицидами и агрохимикатами, что указывало бы на неэффективность применяемого административного наказания", - говорится в отзыве комитета, опубликованном в электронной базе данных парламента в конце прошлой недели.

Согласно действующей статье 8.3 КоАП за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде, предусмотрен штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Внесенный законопроект повышал планку штрафа и устанавливал ее на уровне от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц сейчас составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, его предлагается установить на уровне от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, сейчас также составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, предлагается увеличить планку до уровня от 50 тыс. до 60 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц сейчас составляет от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, предлагается поднять планку штрафа на уровень от 250 тыс. до 350 тыс. рублей.

Одновременно вводится ранее отсутствовавший штраф за повторное нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами: для физлиц в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 60 тыс. до 70 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 350 тыс. до 450 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.