Думе предложили уточнить порядок расследования случаев гибели пчел от пестицидов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который предписывает представителям Россельхознадзора участвовать в работе комиссий, которые проверяют пасеки после массовой гибели пчел из-за применения пестицидов агрохолдингами, а также регулирует правила создания такой комиссии.

Законопроект № 518043-8 в палату внесла Тюменская областная дума, которая ранее вносила в парламент теперь принятый закон, который обязывает агрохолдинги предупреждать соседей о применении пестицидов.

Новый законопроект обязывает владельцев пасек уведомлять специалистов в области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, а также органы, осуществляющие федеральный государственный ветеринарный надзор, о случаях массовой гибели пчел.

Таким случаем депутаты предлагают считать одновременную гибель тридцати и более процентов пчел, которая произошла в тридцати и более процентах пчелиных семей на пасеке в течение суток с момента возникновения острых изменений в клиническом статусе внешне здоровых пчелиных семей.

Также пасечник сможет созвать комиссию для обследования пасеки. Законопроект подразумевает, что правительство своими актами должно определить способ формирования комиссии, которая займется проверкой гибели пчел, ее состав и порядок работы. Также закон позволит привлечь к работе правоохранительные органы, которые установят причинно-следственную связь между пестицидными обработками со стороны агрохолдингов и гибелью пчелосемей, и позволит потребовать компенсаций за нанесенный ущерб.

В пояснительной записке к законопроекту тюменские депутаты указали, что сейчас каждый пятый пострадавший пчеловод, который официально сообщает о гибели пчел, сталкивается с нежеланием сотрудников госорганов работать в проверяющих комиссиях. Они это не делают, поскольку эта их обязанность не прописана ни в законе, ни в актах правительства, а чиновники ориентируются на инструкции 1990-х годов и даже времен СССР.

Внесенный законопроект призван исправить исправить эти законодательные пробелы, а также помочь пчеловодам добиваться компенсаций ущерба.

В пояснительной записке также указано, что неурегулированность вопроса создания комиссии по обследованию пасеки в августе подтвердили руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и депутаты Госдумы при обсуждении проблемы.

По мнению авторов законопроекта, правила должно установить правительство, а не только Минсельхоз, так как речь идет о регулировании работы как местных органов власти, так и ряда структур - Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, правоохранительных органов.

"Необходимость экстренного реагирования на данное происшествие обусловлена тем, что чем раньше будут взяты пробы патологического материала на анализ остаточного количества пестицидов, тем выше будет вероятность их лабораторного обнаружения, а значит, с большей вероятностью будут получены доказательства причинно-следственной связи между пестицидными обработками и массовой гибелью пчелосемей", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.