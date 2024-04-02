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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Дума разрешила не предупреждать пчеловодов о пестицидах в 2024 году

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Госдума отклонила законопроект, который включал лето 2024 года в закон, требующий от агрохолдингов предупреждать заранее о применении пестицидов для избежания отравления пчел и населения.

Документ (№500293-8) был внесен в парламент в декабре 2023 года.

Как сообщалось, по инициативе Тюменской областной думы летом 2023 года Госдума приняла закон о необходимости уведомлять население и пчеловодов о применении пестицидов в полях не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до проведения таких работ. Это необходимо для предотвращения отравления пчел и населения.

Изначально предполагалось, что закон вступит в силу 1 марта 2024 года и, соответственно, в него войдет летний период текущего года. Однако в зале Госдумы во время рассмотрения законопроекта (№222259-8) была роздана поправка о невключении летнего периода 2024 года в закон, и в таком виде документ был направлен в Совет Федерации и на подпись президенту РФ.

Авторы законопроекта – Тюменская областная дума, в декабре 2023 года вернулась к вопросу и обратила внимание депутатов Госдумы на то, что нормы закона о сроках оповещения о пестицидных обработках не вступят в силу еще один летний период, когда и наблюдаются случаи массового отравления пестицидами. При этом для исполнения новых требований аграриям не потребуется подготовительного периода, изменения технологий производства или каких-либо капиталовложений. По мнению авторов законопроекта, есть возможность и целесообразность установить срок вступления в силу с 1 марта 2024 года.

В ходе заседания во вторник депутат Иван Лоор сообщил, что позиция правительства РФ по вопросу включения лета 2024 года в сезон оповещений до настоящего времени не сформирована. "В связи с истечением предлагаемых законопроектом сроков вступления в силу федерального закона, предлагаемые законопроектом изменения утратили свою актуальность", - сказал он.

Депутаты поддержали отклонение законопроекта.

Госдума
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