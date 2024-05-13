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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ИКАР в очередной раз снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз снизил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, новый прогноз на 5 млн тонн меньше предыдущего - 86 млн тонн против 91 млн тонн. В начале мая оценка сбора была снижена на 2 млн тонн - с 93 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы снижен на 3,5 млн тонн, до 47 млн тонн.

Валовой сбор зерна в РФ ИКАР оценивает в 135 млн тонн, что на 7 млн тонн меньше предыдущего прогноза, его экспорт - в 59,5 млн тонн (на 5 млн тонн меньше).

По словам Рылько, прогнозы снизились из-за неблагоприятных погодных условий. "Прежде всего, это заморозки, которые наиболее сильно проявились в четырех регионах, три из которых объявили ЧС из-за гибели посевов (Липецкая, Воронежская, Тамбовская области - ИФ). Четвертый регион - Волгоградская область, там все довольно сложно, на мой взгляд", - сказал он.

Как отметил Рылько, "не в лучшей форме и южные регионы". "Там ситуация разная: где-то полоса дождей прошла, где-то их не было", - сказал он.

Как сообщалось, Минсельхоз РФ также не исключает корректировки прогноза сбора зерна в этом году. Его оценка в настоящее время составляет 132 млн тонн. Как сообщала кандидат на пост министра Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в воскресенье, причиной возможной корректировки являются заморозки в ряде центральных регионов и сохраняющийся риск засухи на юге и Северном Кавказе.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна против 157,6 млн тонн в 2022 году.

ИКАР Дмитрий Рылько
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