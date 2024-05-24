Минсельхоз снизит пошлину на экспорт шрота в июне на 35,4%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного шрота из России в июне снизится на 35,4%, до 1 544,3 рубля с 2 389,6 рубля в мае, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла будет нулевой, она остается нулевой уже год.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $773,8 за тонну ($766,7 месяц назад), на шрот - $199,5 ($205,9).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).