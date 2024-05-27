ВТБ ждет чистую прибыль в 2024 году ближе к 500 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ВТБ повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год и ждет ее на уровне "ближе к 500 млрд рублей", а также не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам года, если не будет возражать Банк России, заявил "Фонтанке" президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин

"Мы были российским банком номер один в работе на западных рынках. Практически ни одно западное размещение акций или ценных бумаг, облигаций не происходило без участия банка ВТБ. Всего этого мы лишились. Но сумели перенастроить бизнес, и в результате за 2023 год банк заработал рекордную прибыль - больше 432 млрд рублей. Этот год будет еще более успешным: мы прогнозируем прибыль ближе к 500 млрд рублей", - сказал он.

Ранее банк заявлял, что планирует заработать в 2024 году чистую прибыль на уровне 435 млрд рублей по МСФО.

Отвечая на вопрос о возможности выплаты дивидендов акционерам по итогам работы за 2024 год, Костин заявил: "Посмотрим. По итогам 2022 года мы получили убыток почти 670 млрд рублей, что отразилось на нашей капитальной базе. При этом Центральный банк, как известно, хочет восстановить базельские надбавки к капиталу в течение нескольких лет. Таким образом, около триллиона нам нужно заложить только на то, чтобы восстановить капитал до необходимого уровня. Правда, отсрочка в несколько лет еще есть. Мы заинтересованы в выплате дивидендов, но будет ли это и в каком объеме по итогам 2024 года?.. Я не исключал бы. Но мы должны в том числе получить согласование от Центрального банка, который жестко следит за пополнением нашего капитала. Поэтому давайте посмотрим, еще и половины года не прошло".

Основным драйвером роста прибыли группы, по словам Костина, станет внутренний бизнес.

"Российские предприятия, которые раньше заимствовали на Западе, сегодня перешли на внутренний долговой рынок. У нас происходит достаточно быстрый рост кредитного портфеля, невзирая на высокие ставки. Это один из главных драйверов роста банковского сектора и доходов для него. Также надо учитывать и рост экономики", - указал он.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021 года. Из-за убытков банк также не стал выплачивать дивиденды за 2022 год и объявил, что не планирует возобновлять выплаты по итогам работы в 2023 году, несмотря рекордную прибыль по МСФО на уровне 432,2 млрд рублей (такие рекомендации дал наблюдательный совет ВТБ для голосования на годовом собрании акционеров 7 июня).

Банк ранее ожидал, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.